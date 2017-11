Trump pide pena de muerte para autor del atentado de Nueva York

E.U.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy una pena de muerte para Sayfullo Saipov, el presunto terrorista simpatizante del Estado Islámico (EI) que este martes mató a ocho personas en un atropello múltiple en Nueva York.

“El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del EI en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería recibir la pena de muerte!”, dijo Trump en un mensaje en Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

Al pedir dos veces que el hombre sea ejecutado, Trump podría complicar el caso a los fiscales y dar a la defensa una oportunidad de argumentar que los tuits del mandatario afectan el derecho de su cliente de tener un juicio justo.

El jueves, el mandatario estadounidense duplicó su apuesta y tuiteó: “Hay que moverse rápido. ¡PENA DE MUERTE!”. Sus declaraciones rompen con la larga tradición de los presidentes de no comentar en público sobre casos criminales.

…There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de noviembre de 2017