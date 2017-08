Trump: para lograr trato justo, tendríamos que salir del TLCAN

Donald Trump dijo que espera que no sea necesario que el gobierno se quede sin fondos para que se entreguen los recursos para el muro. [Agencias]

ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que probablemente tenga que poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte para lograr lo que considera condiciones justas con México y Canadá.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, repitió que México y Canadá están siendo “muy difíciles”. Y dirigiéndose al presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, le dijo que él jamás habría firmado un pacto similar, pues “es uno de los peores acuerdos nunca antes firmado en el mundo”.

“Creo que probablemente tenga que iniciar el proceso de cancelación antes de que se pueda llegar a un acuerdo justo porque ha sido un acuerdo que solo ha sido bueno para un lado”, afirmó.

Estas declaraciones se dan cuando se renegocia el tratado comercial, cuya segunda ronda se realizará en la Ciudad de México del 1 al 5 de septiembre.

Trump también se refirió a la construcción del muro en la frontera, una promesa clave de su campaña electoral, e insistió en que será México el que pagará por él.

“De un modo u otro, México pagará por el muro. Podría ser mediante reembolso, pero de una manera u otra, México pagará”, dijo al ser cuestionado sobre la financiación para este proyecto.

“El muro es necesario para nuestra seguridad, el muro es necesario para luchar contra las drogas”, subrayó el mandatario.

La construcción del muro en una frontera de 3 mil 142 kilómetros fue una promesa de campaña de Trump, quien como candidato aseguraba que México pagaría por él aunque más recientemente ha dicho que los fondos podrían venir de Estados Unidos y que su vecino se vería luego obligado a reembolsarlos de algún modo.

“Puede que lo financiemos nosotros a través de Estados Unidos, pero en última instancia, México pagará por el muro”, reiteró el mandatario al ser preguntado por las negociaciones del presupuesto federal del próximo año fiscal, donde él exige fondos para su construcción.

Trump aseguró la semana pasada en que insistirá en incluir una partida para la financiación del muro en el presupuesto que tiene que aprobar el Congreso antes de finales de septiembre aunque el gobierno federal tenga que cerrar.

Los demócratas -y también algunos republicanos- se oponen en el Senado a dar luz verde a las cuentas si contienen una partida de mil 600 millones de dólares para comenzar a construir la barrera como quiere Trump.

Y si no se aprueban, el gobierno no podrá pagar a los trabajadores, entre otras cosas, por lo que sufrirá un “shutdown”, como se conoce el cierre del Ejecutivo federal. “Esperemos que no sea necesario”, dijo hoy el mandatario. “Necesitamos mucho el muro”, aseguró, apuntando entre otras cosas que frenará la entrada de droga.

México ha reiterado que “no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro”, como puntualizó la Secretaría de Relaciones Exteriores el domingo.

“Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional”, arremetió en un comunicado.