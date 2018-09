Trump ordenó en 2017 redactar la salida de EU del TLCAN

E.U.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en la primavera del año pasado la redacción de una carta de retiro del país del TLCAN, pero sus asesores tomaron acciones para detenerlo por temor a que provocará una crisis económica y de relaciones exteriores.

Los detalles de la revelación fueron incluidos en el nuevo libro “Fear: Trump in The White House”, del galardonado periodista estadunidense Bob Woodward, editor asociado de The Washington Post.

“¿Por qué no lo hacemos? Haz tu trabajo”, dijo Trump a uno de sus ayudantes, Rob Porter.

“Bajo órdenes del presidente, Porter redactó una carta de notificación retirando a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero él y otros asesores temían provocar una crisis económica y de relaciones exteriores”, según un recuento del Post.

Porter decidió consultar con Gary Cohn, director del Consejo Nacional Económico (NEC) de la Casa Blanca.

De acuerdo con Woodward, Cohn respondió: “Puedo detener esto. Simplemente voy a quitar la notificación de su escritorio”.

Cohn, de acuerdo con el libro, había tomado una acción similar cuando Trump planeaba abandonar el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur

Miembros del equipo de Trump temían que el fin del acuerdo con Corea del Sur pusiera en riesgo un programa secreto de seguridad nacional para detectar el lanzamiento de misiles de Corea del Norte en siete segundos.

Cohn robó la carta de Corea del Sur para que Trump no pudiera firmarla. “No iba a dejar que la viera. Nunca va a ver ese documento. Tengo que proteger al país”, dijo Cohn a uno de sus colaboradores.

Al final, Trump no abandonó ni el tratado de libre comercio con Corea del Sur ni el TLCAN. El 27 de agosto pasado llegó a un acuerdo bilateral con México y mañana miércoles reanuda las conversaciones a nivel ministerial con Canadá.

La administración Trump envió el viernes pasado al Congreso la notificación oficial con la intención de firmar en 90 días el acuerdo comercial con México y, en su caso, con Canadá.

Aunque Trump habló de la posibilidad de rebautizar al TLCAN en caso de no lograr un acuerdo con Canadá, legisladores republicanos y demócratas han mantenido la presión para que el acuerdo comercial mantenga su carácter trilateral con Estados Unidos, México y Canadá.