Trump nombra a Kelly nuevo jefe de gabinete presidencial

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump nombró a John Kelly, quien era Secretario de Seguridad Nacional, como nuevo jefe de gabinete en lugar de Reince Priebus.

“Tengo el placer de informar que he nombrado al general y secretario John Kelly como jefe del gabinete de la Casa Blanca. Es un gran estadounidense”, apuntó vía Twitter el magnate.

Priebus se había desempeñado en el cargo desde que Trump asumió la presidencia y fue una pieza clave en la formación del gobierno tras las elecciones como parte del comité de transición.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017