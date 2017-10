Trump no se detendrá hasta que todos los jugadores respeten bandera

CIUDAD DE MÉXICO.- Donald Trump, dejó claro que no se detendrá hasta que no haya un solo jugador de la NFL, que no se arrodille durante la entonación del Himno Nacional de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense arremetió en contra de los elementos de la liga que siguen protestando por la desigualdad racial.

“Al menos dos docenas de jugadores de la NFL continúan arrodillarse durante el Himno Nacional, demostrando total falta de respeto a nuestra bandera y país. ¡No hay liderazgo en la NFL!”, tuiteó este lunes por la mañana Trump.

El mensaje del presidente de Estados Unidos se da casi una semana después de la reunión de dueños de la NFL en la cual acordaron que no habrá castigo para quienes se hinquen.