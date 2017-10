Trump no pudo recordar el nombre de mi esposo: Myeshia Johnson

E.U.- La viuda del soldado estadounidense que falleció en una emboscada en Níger aseguró el lunes que el Presidente Donald Trump tuvo problemas para recordar el nombre de su esposo cuando la llamó para transmitirle sus condolencias.

Los detalles de la conversación que Trump mantuvo con Myeshia Johnson -cuyo esposo el sargento La David Johnson fue uno de los cuatro soldados estadounidenses muertos en el ataque yihadista del 4 de octubre– generaron una tormenta en Estados Unidos.

“Sí, el Presidente dijo que él (su esposo) sabía a lo que se exponía, pero de todas formas duele”, contó la viuda del sargento Johnson, embarazada del tercer hijo de la pareja, en un programa de la cadena de televisión ABC.

Here’s the full interview of Myeshia Johnson—one thing that’s very clear is she’s telling the truth & Trump’s lying pic.twitter.com/GVWzlcG5Jg

“Eso me hizo llorar porque estaba muy enojada por el tono de su voz y cómo lo dijo”, explicó.

Trump “no podía recordar el nombre de mi esposo y eso fue lo que más me dolió”, aseguró la mujer. “La única forma en que recordó el nombre de mi esposo fue cuando me dijo que tenía el reporte (…) frente a él y ahí fue cuando realmente dijo La David”.

El Presidente respondió rápidamente por Twitter. “Tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento La David Johnson, y mencioné su nombre desde el principio, sin dudarlo”, aseguró.

La congresista demócrata Frederica Wilson dio a conocer la existencia de la llamada la semana pasada, al denunciar que el Presidente había ofendido a la viuda. La Casa Blanca la acusó de politizar el tema.

La tensión provocada por el incidente llevó al jefe de gabinete de Trump, John Kelly, un ex general cuyo hijo murió en Afganistán, a defender al mandatario en un emotivo discurso, durante el que aprovechó para arremeter contra la congresista.

Myeshia Johnson aseguró a ABC que el relato de Wilson sobre la llamada es “100 por ciento correcto”.

“Lo que ha dicho la señora Wilson no es inventado”, aseguró la mujer, quien agregó que la legisladora, amiga de la familia, escuchó la conversación por el altavoz. “¿Por qué inventaríamos algo así?”, lanzó.

Preguntada sobre si tenía algún mensaje para Trump, respondió: “No. No tengo nada que decirle”.

La polémica por la llamada ocurre en medio de las investigaciones para determinar qué ocurrió en la emboscada en Níger y la respuesta militar posterior.

Myeshia Johnson también quiere respuestas sobre cómo murió su esposo.

Al principio le dijeron que hubo “disparos masivos” y que “había desaparecido el 4 de octubre”. “Un par de días después me dijeron que pasó de estar desaparecido a haber muerto en combate”, señaló.

Los 12 soldados estadounidenses y 30 nigerinos en la misión fueron atacados por unos 50 combatientes presuntamente asociados al grupo Estado Islámico.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de octubre de 2017