Trump niega haber llamado ‘agujeros de mierda’ a algunos países

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump tuiteó el viernes que “éstas no fueron las palabras usadas” después de informes de que durante una reunión el mandatario estadounidense se refirió a las naciones africanas, El Salvador y Haití omo “países de mierda”.

Trump tuiteó el viernes: “El lenguaje que usé en la reunión de DACA fue difícil, pero éstas no fueron las palabras usadas. Lo que fue realmente difícil fue la extravagante propuesta hecha ¡Un gran revés para el DACA!”.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made – a big setback for DACA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2018