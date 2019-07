Trump llama “estúpido” al embajador británico Sir Kim Darroch

E.U.-La crisis entre Gran Bretaña y Estados Unidos por las filtraciones de los cables del embajador británico en Washington, Sir Kim Darroch, sobre la personalidad de Donald Trump ha desbordado la diplomacia para entrar a la esfera de la psiquiatría política y los egos machucados.

En un violento tuit ,Trump acusó al embajador británico en Washington de «loco pomposo»,»un tipo muy estúpido» en la mañana del martes . Una serie de insultos que incluyen a la primera ministra Theresa May, a quien calificó de «tonta» y a su Brexit, «un desastre».

Esta es la segunda ola de una serie de insultos que se iniciaron el lunes por Twitter, donde Trump informó que Estados Unidos no negociará con el embajador británico , que la primera ministra May había convertido las negociaciones del Brexit «en un lío» y que la mejor noticia para Gran Bretaña era que «ellos pronto van a tener un nuevo primer ministro».

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de julio de 2019