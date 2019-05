Trump lanza nuevos ataques contra informe del exfiscal Mueller

El 18 de abril pasado, el secretario de Justicia, William Barr, publicó una versión editada del informe que presentó Mueller, que concluyó que no hubo una conspiración entre la campaña de Trump y Rusia. [Agencias]

El 18 de abril pasado, el secretario de Justicia, William Barr, publicó una versión editada del informe que presentó Mueller, que concluyó que no hubo una conspiración entre la campaña de Trump y Rusia. [Agencias]

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy que la investigación del exfiscal especial Robert Mueller, es el “mayor hostigamiento presidencial de la historia”, “una cacería de brujas”, que después de gastar millones de dólares, concluyó sin cargos qué presentar en su contra.

“El mayor hostigamiento presidencial de la historia. Después de gastar 40 millones de dólares durante dos años oscuros, con acceso ilimitado, personas, recursos y cooperación, el muy conflictivo Robert Mueller habría presentado cargos, si tuviera algo, ¡pero no hubo cargos que presentar!”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter.

Las declaraciones de Trump se dan un día después que Mueller, quien renunció al cargo, realizó su única declaración pública, tras casi dos años de silencio, en los que condujo una investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, y la eventual obstrucción de la justicia de parte del mandatario estadunidense.

“¿Cómo impugna a un presidente republicano por un crimen cometido por los demócratas? ¡Cacería de Brujas”, agregó el presidente.

En otro tuit indicó que desde el principio de “este juego de caza de brujas” sólo escuchó Rusia. “Y ahora Rusia ha desaparecido porque no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ser elegido. Era un crimen que no existía.”.

“¿Podría ser esto una obstrucción? No, Mueller tampoco encontró Obstrucción. ¡Acoso presidencial!”, enfatizó en otro tuit.

Mueller declaró el miércoles que «si hubiéramos tenido la seguridad de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo hubiéramos dicho. Sin embargo, no hicimos una determinación sobre si el presidente sí cometió un delito».

Esta fue la única declaración pública que realizó Mueller, luego de 22 meses de investigación y tras la presentación, en marzo pasado, de un informe de más de 400 páginas.

Reiteró las conclusiones de su informe sobre los señalamientos contra Trump respecto a una eventual obstrucción a la justicia, y pese a que el mandatario indicó este jueves que si Mueller hubiera encontrado cargos qué presentar en su contra lo hubiera hecho, el exfiscal expuso que acusar a un presidente nunca fue una opción a considerar.

Mueller argumentó que los procedimientos del Poder Judicial impiden que presente cargos por crímenes federales contra un presidente en funciones, aún bajo procesos sellados.

El 18 de abril pasado, el secretario de Justicia, William Barr, publicó una versión editada del informe que presentó Mueller, que concluyó que no hubo una conspiración entre la campaña de Trump y Rusia.

En el reporte, Mueller evitó emitir un juicio sobre si el mandatario obstruyó la justicia, pero describió 10 oportunidades en las que Trump trató de impedir que la investigación avanzara.