Trump Jr. comparte vídeo donde su padre “derriba” avión de CNN

CIUDAD DE MÉXICO.- Donald Trump Jr. retuiteó un video manipulado con la imagen de su padre como si fuera un piloto de la película “Top Gun” derribando a un jet ruso con el símbolo de CNN superpuesto.

La cara del presidente Donald Trump está superpuesta sobre el cuerpo del personaje protagonizado por Tom Cruise en la cinta de 1986. Se escucha a Trump expresando su famosa frase de “you’re fired” (estás despedido) antes de lanzar el misil.

“Es uno de los mejores videos que he visto”, dijo Trump Jr. No se supo de inmediato el origen del video.

One of the best I’ve seen. https://t.co/rqCplijJ57 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 8 de julio de 2017

El 3 de julio, el presidente Trump coronó sus ataques a la prensa difundiendo en Twitter un video en el que simula golpear a un hombre de traje cuyo rostro está cubierto con el logotipo del canal de noticias CNN abajo de un cuadrilátero de lucha.

Las imágenes han generado reacciones en redes sociales que reprueban que el presidente de Estados Unidos incite a la violencia física contra miembros de la prensa

Se desconoce quién produjo el breve video, pero al parecer corresponde a unas imágenes alteradas de 2007 cuando el magnate se presentó durante una función de lucha libre de World Wrestling Entertainment Inc. El corto de 28 segundos del domingo incluyó el mensaje “#FraudNewsCNN #FNN”.

En el pasado, el presidente ha descrito a los medios que lo critican como “el partido opositor” y “el enemigo del pueblo estadounidense”. Ha censurado en particular a la CNN, a la que llama la red de las “noticias falsas”.

Por su parte, CNN respondió a ese tuit por medio de un vocero, que dijo que “es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta a la violencia contra los reporteros.

El pasado 6 de julio, el presidente de la cadena de televisión CNN, Jeff Zucker, dijo a The New York Times, que no se van a dejar “intimidar” por los ataques del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“(El presidente Trump) Está intentando acosarnos, pero no le vamos a permitir que nos intimide. No podemos perder nuestra confianza y dejar que eso cambie nuestra manera de comportarnos”, aseguró Zucker.

La Federación Internacional de Periodistas, que representa a unos 600 mil en todo el mundo, se unió a las “críticas por tal violencia y comportamiento de acoso que degrada a la oficina de la presidencia estadounidense”.