Trump Jr. asegura que su padre no se enteró de reunión con abogada rusa

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump Jr. aseguró este martes que no informó a su padre sobre la reunión que sostuvo la primavera del año pasado con una abogada rusa, quien habría ofrecido “información dañina” sobre la campaña de Hillary Clinton, rival del ahora presidente Donald Trump en la elección presidencial de 2016.

En entrevista con Fox News, Trump Jr. dijo que no consideró pertinente contar a su padre sobre el encuentro porque fue una “absoluta pérdida de tiempo” y que hasta el reporte de The New York Times, que este lunes confirmó los contactos, no recordaba la reunión.

“No había nada que contar. No lo hubiera recordado hasta que empezaron a escarbar en esto. Fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena”, dijo el hijo del mandatario, que esta mañana aplaudió a su primogénito por haber publicado la cadena de mensajes que sostuvo previo a la cita.

La aparición de Natalia Veselnitskaya, la abogada que supuestamente ofreció información a Trump Jr. obtenida mediante actos de espionaje del gobierno ruso, se suma a la lista de tropiezos del presidente Trump en la indagatoria que encabeza el FBI sobre la presunta injerencia de Moscú en la elección presidencial estadounidense.

“En retrospectiva, tal vez hubiera hecho las cosas de una forma distinta. Esto fue antes de la Rusiamanía. Antes de que lo construyeran en la prensa. Para mí esto era una investigación sobre la oposición, que a lo mejor tenían evidencia concreta. Pero en realidad no fue a ninguna parte”.