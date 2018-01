Trump intenta convecer a Jay-Z de sus logros presidenciales

E.U.- El presidente Donald Trump pidió el domingo a sus seguidores en Twitter que informen al rapero Jay-Z que “debido a mis políticas”, el desempleo entre los estadunidenses negros descendió a la “¡TASA MÁS BAJA REGISTRADA!”.

El tuit del mandatario al parecer fue en reacción a una entrevista con la CNN en la que el rapero afirmó que las expresiones groseras del presidente sobre los países africanos y Haití fueron “decepcionantes” e “hirientes”.

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2018