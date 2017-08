Trump instó a Peña Nieto a dejar de decir que no pagaría el muro

En lugar de decir "No lo pagaremos", "deberíamos decir, 'Lo solucionaremos'", dijo Trump a Peña, según una transcripción de la llamada telefónica, que hoy revela The Washington Post

CIUDAD DE MÉXICO.- En su primera conversación telefónica en enero de este año, Donald Trump presionó a su homólogo mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto, para que dejara de decir que su país no iba a pagar el muro que el estadounidense quiere levantar en la frontera común.

Así lo revela la transcripción de la conversación, a la que tuvo acceso “The Washington Post”, que hoy publicó extractos de la misma. En ella, Trump admitió que sabe que los fondos para levantar la barrera tienen que llegar de otras fuentes, pero defiende que públicamente debe instar a pagar a México.

En lugar de decir “No lo pagaremos”, “deberíamos decir, ‘Lo solucionaremos’. Se solucionará en la fórmula de algún modo”, recomendó el mandatario estadounidense a su homólogo mexicano, según las notas de la conversación obtenidas por el rotativo.

“No puedes decir eso (que México no va a pagar el muro fronterizo) a la prensa. La prensa va a ir con eso y no puedo vivir con ello”, dijo Trump a Peña Nieto en su primera conversación telefónica tras asumir la Presidencia, el 27 de enero, cuyas transcripciones han sido obtenidas por el Post.

Trump dijo a Peña Nieto que ya encontraría una fórmula para financiar el muro, pero lo amenazó: “Si vas a seguir diciendo que México no va a pagar el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes porque no puedo aceptarlo”, le espetó.

El muro es “la cosa menos importante de las que estamos hablando, pero políticamente puede ser la más importante”, dijo Trump a Peña Nieto, según “The Washington Post”.

La conversación telefónica entre Trump y Peña Nieto se produjo después de que el mexicano cancelara el viaje a Washington para la reunión que había acordado tener con el estadounidense el 31 de enero.

El motivo de la cancelación fue la insistencia de Trump en decir que México pagaría el muro y las formas empleadas por éste.

“Si México no quiere pagar por el muro que se necesita seriamente, sería mejor cancelar la próxima reunión”, escribió Trump en Twitter el 26 de enero, cuando el ministro de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, se encontraba en la Casa Blanca reunido con gente de su equipo. Al poco, Peña Nieto cancelaba su viaje.

La llamada cuya transcripción revela ahora el rotativo de Washington tuvo lugar un día después de la cancelación. Oficialmente se dijo que los dos presidentes habían acordado no hablar más públicamente sobre el muro.

La Presidencia de México dijo que en la conversación reconocieron “sus claras y muy públicas diferencias de posición”.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto con la primera ministra británica, Theresa May, Trump aseguró por su parte: “Vamos a trabajar en una relación justa”. “Tuvimos una muy buena llamada”, agregó, y calificó la charla de “muy amigable”.

Esta semana, el Gobierno mexicano contradijo a Trump después de que este asegurara que había hablado por teléfono con Peña Nieto sobre la caída de la inmigración ilegal a través de la frontera gracias a su política de mano dura.

“El presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido recientemente comunicación telefónica con el presidente Donald Trump”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano en un comunicado.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, acabó diciendo el miércoles que la conversación a la que se refería Trump había sido en persona durante la cumbre del G20.