Trump insinúa que el TLCAN podría terminar e insiste que México pagará muro

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México y Canadá “son muy difíciles” e insinuó que el pacto comercial podría terminar.

“Estamos en el proceso de renegociación del TLCAN (el peor acuerdo comercial jamás hecho) con México y Canadá. Ambos son muy difíciles, ¿puede tener que terminar?”, escribió en Twitter.

We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & Canada.Both being very difficult,may have to terminate?

“Con México, siendo una de las naciones con mayores índices de crimen, tenemos que tener EL MURO. México pagará a través de reembolsos/otro”.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de agosto de 2017