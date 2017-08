Trump informará su estrategia en Asia el lunes

ESTADOS UNIDOS.-La Casa Blanca dio a conocer este domingo que Donald Trump dará un mensaje a la nación la noche del lunes, en el cual informará los planes de su gobierno con relación a Afganistán y de manera más amplia, en el sureste asiático.

Añadieron que el mensaje, que se transmitirá a las 21:00 h tiempo del este desde Fort Myer, en Virginia, se da tras luego de que el presidente y el general James Mattis, secretario de Defensa, llegarán a un acuerdo sobre los planes a futuro para la región.

El sábado, Trump había comentado que se había unido con sus generales y líderes militares para tomar varias decisiones importantes, incluyendo Afganistán, país donde Estados Unidos mantiene una importante presencia militar desde hace una década.

En un principio, Mattis había asegurado al Congreso que presentarían una estrategia para la victoria a mediados de julio, sin embargo las discusiones se alargaron, por lo que no fue posible dar a conocer los planes de Trump hasta ahora.

Important day spent at Camp David with our very talented Generals and military leaders. Many decisions made, including on Afghanistan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de agosto de 2017