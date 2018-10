Trump fue visionario y tolerante, dio aval para acuerdo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que se concretó la noche de este domingo.

​En conferencia en León, Guanajuato, aclaró que su apoyo se debió a tres razones fundamentales: incremento a salarios de trabajadores del sector automotriz, modificaciones al capítulo energético y dar certidumbre a los inversionistas.

“Se aceptó nuestra propuesta de reducir al mínimo, el capítulo de energéticos, originalmente en un capítulo muy amplio se hablaba inclusive de una comunidad energética para América del Norte.

“Esto, consideramos, no era conveniente para nuestro país, y ese capítulo se redujo a dos pequeños párrafos, qué podría decirles, dos pequeños históricos, porque quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética, es decir, los mexicanos vamos a decidir libremente sobre el uso de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo y de la industria eléctrica”, explicó.

El próximo jefe del Ejecutivo destacó el papel de los tres mandatarios, Enrique Peña Nieto, Justin Trudeau y Donald Trump, a quien incluso calificó de visionario y tolerante, y “dio su aval cuando hubo diferencias”.

López Obrador reveló que cuando estuvieron atoradas las negociaciones con Estados Unidos hubo comunicación con el presidente Peña Nieto, a fin de resolverlas, por lo que celebró de nueva cuenta que se lograra el acuerdo.

“Si no se hubiese logrado el acuerdo habría mucha incertidumbre, no quiero pronosticar otras cosas pero no es lo mismo tener un acuerdo a estas alturas, que iniciar el gobierno con una negociación, creo que ya pasamos una prueba importante.

“Todavía no hemos tomado posesión de la presidencia y consideramos que se contribuyó a lograr este acuerdo que permite certidumbre para la economía nacional”, enfatizó.