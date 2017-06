Trump fabricó sus propias portadas de la revista TIME

ESTADOS UNIDOS.- Es el creador del término más socorrido en el último año, pero también, Donald Trump es uno de los que se encarga de fabricarse sus propias ‘Fake News’.

Y si, sabemos que a Donald Trump siempre ha gustado de acaparar los reflectores, aunque nada como lo descubierto hace un par de días por un periodista del Washington Post, quién llegó a dar ni más ni menos que con una portada de la revista Time, publicada el 1 de Marzo del 2009, en donde aparece ni más menos que el mismísimo Donald Trump, acompañado por la frase: “Trump triunfa en todos los frentes…¡Hasta en la televisión!”.

¿El único problema? Es que en esa fecha, la revista TIME no publicó ningún ejemplar, sino que lo haría hasta el 2 de Marzo y lo haría con Kate Winslet en portada, no con Donald Trump.

Por si fuera poco, en la portada real, aparecen dos titulares relacionados a Barack Obama y el estrés, mismos que curiosamente, son recogidos en la portada falsa, en la que aparece Donald Trump y cuyos ejemplares han sido misteriosamente distribuidos entre los visitantes de los campos de golf del presidente de los Estados Unidos.

Trump is tweeting about fake news this morning. Speaking of fake news, Time is asking Trump to remove phony covers https://t.co/6tRI2ZRFmN

— Philip Rucker (@PhilipRucker) June 28, 2017