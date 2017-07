Trump exige vetar votaciones hasta derogar el Obamacare

WASHINGTON.- Donald Trump exhortó a los congresistas que apoyaron su iniciativa para derogar el Obamacare a demandar otra votación antes de asumir cualquier otra iniciativa de ley.

En Twitter, escribió: “A menos que todos los senadores republicanos sean desertores, [el proyecto para] derogar y reemplazar no está muerto”.

Unless the Republican Senators are total quitters, Repeal & Replace is not dead! Demand another vote before voting on any other bill!

Más temprano, en otro tuit, amenazó con poner detener los pagos gubernamentales a las aseguradoras de salud si el Congreso no aprueba una ley sanitaria:

“¡Si no se aprueba rápidamente una nueva Ley de Cuidado de Salud, las AYUDAS para las Compañías Aseguradoras y las AYUDAS para los Miembros del Congreso acabarán muy pronto!”.

If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julio de 2017