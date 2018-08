Trump exige a procurador terminar investigación sobre colusión con Rusia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó hoy al procurador general de Justicia, Jeff Sessions, poner fin a la investigación que dirige el fiscal independiente, Robert Mueller, sobre la posible colusión entre su campaña electoral presidencial y Rusia.

Tras cuatro días de haber lanzado en las redes sociales una andanada de ataques directos contra Mueller, el mandatario volvió a su plataforma preferida, Twitter, para elevar la presión sobre Sessions, mientras su ex jefe de campaña, Paul Manafort, enfrenta el primero de los dos juicios derivados de esa investigación.

“El procurador general, Jeff Sessions, debe detener esta amañada cacería de brujas ahora mismo, antes de que continúe manchando más nuestro país”, demandó Trump en uno de los varios mensajes colocados este miércoles, en los que insistió en que la investigación no es imparcial.

Trump ha insistido que el hecho de que algunos de esos funcionarios han dado dinero para campañas de candidatos demócratas, es una evidencia de su parcialidad en la investigación, aunque sin ofrecer pruebas sobre sus acusaciones.

El mandatario renovó su crítica al Departamento de Justicia por no haber hecho de su conocimiento que Manafort se encontraba bajo investigación, sugiriendo que esta indagatoria inició antes de que trabajara como jefe de su campaña presidencial.

“Paul Manafort trabajó para Ronald Reagan, Bob Dole, y mucho otros prominentes y respetados líderes políticos. Él trabajó para mí por un poco tiempo. ¿Por qué el gobierno no me dijo que estaba bajo investigación? Esos viejos cargos no tienen nada que ver con colusión. Un engaño!”, dijo.