Trump escribe mal el nombre de su esposa en Twitter tras su salida del hospital

E.U.-El tuit que el Presidente de EU, Donald Trump, escribió este sábado para dar la bienvenida a la Casa Blanca a su esposa Melania tras ser operada con éxito de riñón, ha desatado una ola de burlas y comentarios en la Red debido a una inoportuna errata.

El Presidente escribió “Melanie” en vez de Melania y, a pesar de que el tuit original fue corregido minutos después, los usuarios notaron la errata, que se volvió viral en Twitter.

Una avalancha de tuits y de comentarios con el hashtag #Melanie aparecieron en Twitter de inmediato. Muchos usuarios se burlan de la metedura de pata del Mandatario, recriminándole que no pueda escribir correctamente el nombre de su esposa.

President Trump misspelled his wife’s name in his tweet about her return from the hospital. It was fixed five minutes later. pic.twitter.com/tcEr462Asb

— Hunter Walker (@hunterw) 19 de mayo de 2018