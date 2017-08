Trump es menos fuerte de lo imaginado: ex secretario del Tesoro de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence H. Summers, señaló que las instituciones norteamericanas han demostrado sus contrapesos ante las decisiones que busca implantar el presidente Trump.

El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence H. Summers, aseguró que el presidente Donald Trump es menos fuerte de lo que se había imaginado al principio de su administración, y confió en que la relación entre México, Estados Unidos y Canadá se mantendrán pese a las amenazas de romper con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Trump es menos fuerte de lo que nos habíamos imaginado. Él puede decir como anoche que van a construir el muro pero los norteamericanos no lo van a pagar; puede decir que se acabe el TLCAN pero habrá mecanismos dentro de la Organización Mundial de Comercio que normen la relación entre los países”, dijo el ex funcionario.

Al participar en el segundo día de actividades del foro estrategia 2017 de Banorte, Summers dijo que lo transcurrido hasta el momento del actual gobierno estadounidense, las instituciones norteamericanas han demostrado sus contrapesos ante las decisiones que busca implantar el presidente Trump.

En ese sentido, el ex funcionario estadounidense enfatizó que en los próximos años el sector empresarial de los tres países mantendrá su relación de negocios y mostrará al mundo que superó el actual reto que representa el gobierno de Donald Trump.

“Cuando yo veo el futuro no es que no esté preocupado; lo que veo es lo que ha logrado México y veo a mi país luchando en medio de las dificultades pero veo finalmente que mi país muestra el poder y la fortaleza de sus instituciones así que espero que si Banorte me invita en 5 o 10 años yo tendré la oportunidad de hablar del poder de una relación que se fortalece cada vez más entre México, Estados unidos y Norteamérica, la cual nos dará grandes oportunidades de negocio y que será un ejemplo de fuerza moral y de florecimiento humano para todo el planeta”, finalizó.