Trump dice que Estados Unidos estaría mejor sin el TLCAN

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que Estados Unidos estaría mejor si no hubiera un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En una breve reunión con reporteros, el mandatario dijo que tanto México como Canadá se han aprovechado de este acuerdo, por lo que si no llegan a una negociación, dará por terminado el Tratado.

A principios de esta semana el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, anunció que el gobierno estadounidense contempla hacer un acuerdo por separado con México y Canadá, luego de que EU impusiera aranceles al 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio a ambos países y a la Unión Europea.

Trump se reúne con el G7 Hoy el mandatario viajó a Quebec, Canadá, para reunirse con Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido: el G7.

En la reunión, Trump pedirá que el G7 se convierta a G8 en el que se incluya a Rusia, luego de que el país fuera expulsado después de la anexión de la península de Crimea en 2014 por Vladimir Putin.

I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Won’t be talking about the Russian Witch Hunt Hoax for a while!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018