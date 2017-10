Trump descertifica el cumplimiento de Irán con acuerdo nuclear

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump formalizó hoy la descertificación del cumplimiento de Irán al acuerdo nuclear, pero decidió mantener por ahora a Estados Unidos en el pacto, aunque pidió al Congreso implementar nuevos condicionamientos.

“Estoy anunciando hoy que no podemos y no haremos esta certificación. No continuaremos en un camino cuya predecible conclusión es más violencia, más terror y la muy real amenaza de un logro nuclear de Irán”, señaló en una ceremonia formal en la Casa Blanca.