Trump defiende veto migratorio ante ataques en Londres

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump defendió su polémico veto migratorio ante los incidentes ocurridos en Londres el sábado por la noche.

El mandatario tuiteó: “Tenemos que ser listos, estar atentos y ser fuertes. Necesitamos que las cortes nos regresen nuestros derechos. ¡Necesitamos el veto migratorio como un nivel extra de seguridad!”.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

Mientras tanto, las autoridades en Londres investigaban los reportes de que una camioneta había arrollado a peatones que se encontraban en el Puente de Londres. Otros dos incidentes fueron reportados, uno cerca del Mercado de Borough y uno en el área Vauxhall de la ciudad londinense.

Trump comenzó a tuitear sobre los ataques una hora más tarde de que éstos ocurrieran. Primero retuiteó un texto de la cuenta de Drudge Report que trataba sobre lo sucedido en el Puente de Londres, posteriormente defendió su veto migratorio y luego escribió un segundo tuit en el que mandaba apoyo a la comunidad de la Gran Bretaña.

“Lo que sea que Estados Unidos pueda hacer para ayudar a Londres y a Gran Bretaña, ahí estaremos_ESTAMOS CON USTEDES. ¡DIOS LOS BENDIGA!”.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there – WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017