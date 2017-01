Trump defiende endurecer fronteras en Estados Unidos

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump una vez más hizo uso de Twitter para manifestar una de sus posturas. El mandatario escribió la mañana de este domingo fuertes comentarios dirigidos hacia la situación del Medio Oriente.

En una primera publicación, Trump aseveró que las fronteras de su país deben ser muy fuertes y que el veto extremo tiene que empezar de inmediato, afirmando que el mundo es un desastre.

“Nuestro país necesita fronteras fuertes y vetos extremos, AHORA. Vean lo que está pasando en Europa y, sí, el mundo es un tremendo desastre”.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world – a horrible mess!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de enero de 2017