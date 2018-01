Trump culpa a demócratas de “desperdiciar” ocasión de acuerdo migratorio

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó hoy a los demócratas de desperdiciar “la gran oportunidad” de lograr un acuerdo en las negociaciones del DACA, y sostuvo en un tuit que en realidad la oposición no quería un acuerdo que superara las políticas de Barack Obama.

“No creo que los demócratas realmente quieran ver un acuerdo sobre DACA . Todos hablan y no hacen nada. Este es el momento, pero, día tras día, están desperdiciando la gran oportunidad que tienen. ¡Qué lástima!”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

I don’t believe the Democrats really want to see a deal on DACA. They are all talk and no action. This is the time but, day by day, they are blowing the one great opportunity they have. Too bad!

