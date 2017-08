Trump culpa a “ambas partes” por la violencia en Virginia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump respondió acaloradamente el martes a preguntas sobre su reacción a los hechos de violencia registrados en una marcha supremacista en Charlottesville, que terminó con una mujer muerta y decenas de heridos, diciendo que “hubo culpa de ambas partes”.

“Hay dos partes en una historia”, dijo Trump a los periodistas en la Trump Tower de Nueva York, donde presentaba medidas para mejorar las infraestructuras del país.

Cuando se le preguntó porque esperó hasta el lunes para condenar explícitamente a los grupos de odio presentes el sábado en Charlottesville, Trump respondió que quería ser cuidadoso para no dar una “rápida declaración” sin contar con todos los hechos.

Trump arremete contra ejecutivos que dejan consejo asesor por Virginia

Donald Trump también criticó a directores ejecutivos de grandes empresas que abandonaron un consejo de asesores de la Casa Blanca en reacción a la demora del presidente estadunidense para condenar la violencia de extrema derecha en la ciudad de Charlottesville.

“Por cada CEO que abandone el Consejo de Manufacturas, tengo muchos para asumir su lugar. Los fanfarrones no deberían haber seguido. TRABAJOS!”, escribió Trump en Twitter.

For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de agosto de 2017