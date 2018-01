Trump criticó a Pakistán por su negligencia en el combate al terrorismo

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó el año arremetiendo en Twitter como de costumbre. Esta vez alegó contra Pakistán por su negligencia en el combate al terrorismo y su apoyo a los criminales.

“Ellos dan resguardo a los terroristas que cazamos en Afganistán, con poca ayuda. ¡No más!”, añadió.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

