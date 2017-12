Trump critica al subdirector del FBI

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy al director adjunto del FBI, Andrew McCabe, poco después de que se conociese que este planea dejar su cargo, y lo acusó de favoritismo con Hillary Clinton.

“El director adjunto del FBI, Andrew McCabe, está deseando que llegue la hora de retirarse con todos los beneficios. 90 días para irse!!!!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario, que celebró su primer día de vacaciones navideñas en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, jugando al golf con amigos, comentó así la información desvelada por el Washington Post de que McCabe dejará el puesto en unos meses.

McCabe es el actual “numero dos” del FBI y fue la mano derecha del director James Comey, despedido por el mandatario y con quien lideró la investigación del supuesto mal uso del servidor de correo de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quien fue la rival de Trump en las presidenciales de 2016.

Trump ha atacado duramente al FBI en los últimos meses y ha afirmado que cuenta “con la peor reputación de su historia”.

“¿Cómo puede McCabe, el hombre a cargo, junto con el filtrador James Comey, de la falsa investigación a Hillary Clinton (incluidos 33 mil correos electrónicos borrados ilegalmente) recibir 700 mil dólares para la campaña de su mujer de parte de ‘títeres’ de Clinton durante la investigación?”, agregó el presidente.

How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2017