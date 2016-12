Trump asegura que sacrificará a los terroristas

ESTADOS UNIDOS.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sacrificará a los terroristas, en referencia a Anis Amri, el hombre que arrolló a decenas en un mercado navideño de Berlín, donde murieron 12 personas.

En dos tuits, Trump explicó que las amenazas religiosas se hicieron realidad y que, ante ello, tanto su nación como el resto del mundo, deben pelear.

The terrorist who killed so many people in Germany said just before crime, "by God's will we will slaughter you pigs, I swear, we will……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016