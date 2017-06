Trump arremete contra WP y Amazon en Twitter

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump atacó el miércoles al periódico The Washington Post y a Amazon, al afirmar en Twitter que la tienda online no pagaba “impuestos de internet”.

Trump tuiteó: “The #AmazonWashingtonPost, a veces llamado el guardián de Amazon por no pagar impuestos de internet (como debería) es NOTICIAS FALSAS!”.

No estaba claro qué quería decir Trump con “impuestos de internet”. La Casa Blanca se negó a responder preguntas sobre la declaración del presidente.

The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2017

Newsweek explicó que este nuevo hashtag del mandatario, es igual de confuso que el que usó con #covfefe, pues los impustos de internet no existen.

“El Presidente puede estar refiriéndose a la lucha de años de Amazon contra el pago del impuesto estatal sobre las ventas. Pero Amazon perdió esa batalla y recientemente ha estado agregando estados en los que paga impuestos sobre las ventas”, dice Newsweek.

Explicó que si Trump se refería al impuesto sobre las ventas en su tuit, el tuit en sí es una noticia falsa.

Se debe recordar que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, es dueño del Washington Post y ha sido este diario el que divulgó que Donald Trump tiene portadas falsas de la revista Time en sus clubes de golf.

Pero no es todo, el tuit del presidente, al igual que #Covfefe, inspiró a usuarios en internet que usaron el mismo hashtag para burlarse de él.

Otro usuario usó el mismo hashtag con una imagen de Wonder Woman. “Quiero decir, vi esta foto de una amazona en el Washington Post, así que..”, dijo.

I mean, I saw this pic of an Amazon IN the Washington Post, so… #AmazonWashingtonPost pic.twitter.com/g2MJWzPVX3 — Schmeep (@Schmeep) 28 de junio de 2017

Alguien más hizo referencia a la película que protagoniza Gal Gadot. “¿Amazonas dirigen el Washington Post? ¿Puedo trabajar allí? ¡Mujer Maravilla, estoy en camino!!

Amazons run the Washington Post? Can I work there?! Wonder Woman, I’m on my way!!! #AmazonWashingtonPost — Gretchen Stelter (@editorStet) 28 de junio de 2017

LA LUCHA DE AMAZON POR LOS IMPUESTOS

Amazon.com recauda impuestos sobre las ventas en los 45 estados y el Distrito de Columbia, según su página de internet.

Los gobiernos estatales han tratado de recaudar los impuestos sobre las ventas que no cobran las tiendas al detalle, aunque tienen problemas con un fallo de la Corte Suprema de 1992, de que el minorista debe tener presencia física en el estado para que pueda obligársele a cobrar el impuesto sobre las ventas.

Amazon no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones. La vocera del Washington Post, Shani George, se negó a hacer declaraciones.

El director general de Amazon, Jeff Bezos, compró el Washington Post en 2013. Fue una adquisición individual, no de Amazon.com Inc.

Bezos fue uno de los directivos de empresas tecnológicas que asistieron a una conferencia reciente en la Casa Blanca sobre la modernización del gobierno.

LOS ATAQUES DE TRUMP A AMAZON

Trump ha atacado a Bezos y Amazon a través de Twitter en ocasiones anteriores.

En 2015, escribió que Bezos compró el Post “con fines de mantener bajos los impuestos en su empresa sin fines de lucro, @amazon”. Añadió que “si @amazon alguna vez tuviera que pagar los impuestos justos, sus acciones caerían y se arrugaría como una bolsa de papel. La trampa de @washingtonpost lo salva!”.

Rompiendo con una vieja tradición presidencial, Trump se ha negado hasta el presente a dar a conocer sus declaraciones de impuestos.