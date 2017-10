Trump arremete contra la NFL por no obligar a jugadores a escuchar himno de pie

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de la Unión Americana, Donald Trump, se quejó amargamente de que la NFL no haya obligado a los elementos de las distintas franquicias a ponerse de pie cuando sea entonado el himno de la citada nación.

“La NFL decidió que no obligará a los jugadores a levantarse para nuestro himno nacional. Total falta de respeto a nuestro magnífico país!”, publicó en Twitter el mandatario luego de que este martes se reunieran en Nueva York los dueños de los diferentes equipos.

The NFL has decided that it will not force players to stand for the playing of our National Anthem. Total disrespect for our great country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2017