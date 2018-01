Trump amenaza con publicar informe sobre Rusia y alarma al FBI

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadunidense Donald Trump generó alarma en el FBI al asegurar que planea hacer público un informe elaborado por el Partido Republicano, que detalla supuestos abusos de esa agencia y del Departamento de Justicia en su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) expresó en un comunicado “preocupaciones serias” sobre los planes de la Casa Blanca de permitir la publicación del informe y alertó de que contiene algunas “omisiones de hechos materiales” que podrían comprometer su exactitud.El FBI reaccionaba así a las declaraciones que hizo Trump este martes por la noche, al llegar al Congreso para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión, cuando prometió al congresista republicano Jeff Duncan que publicaría el esperado informe.

“Oh, sí, oh, no te preocupes. (Lo haré) 100 por ciento (seguro)”, aseguró Trump, según un video de la conversación difundido por varias cadenas de televisión estadunidenses.

