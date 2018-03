Trump acusa injerencia demócrata en investigación sobre elecciones

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump acusó el día de hoy de tener un sesgo demócrata el equipo del fiscal especial que investiga la supuesta intervención rusa en la elecciones.

“¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas de línea dura, algunos de ellos grandes simpatizantes de la Corrupta Hillary (Clinton), y Cero Republicanos? Hace poco añadieron a otro demócrata… ¿Alguien cree que esto es justo? Y sin embargo, ¡No hubo conspiración (con Rusia)!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added…does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018