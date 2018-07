Trump aconseja a May que demande a la Unión Europea en lugar de negociar Brexit

ESTADOS UNIDOS.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a la primera ministra británica, Theresa May, que demandara a la Unión Europea (UE) en lugar de negociar los términos del “brexit”, según confesó May en una entrevista en la cadena pública BBC.

El jefe de la Casa Blanca contó al término de su reunión con la “premier” el pasado viernes en Chequers (sureste inglés) que le había dado un “consejo” de cara a la salida del Reino Unido de la Unión Europea que May había encontrado demasiado “brutal”.

“Que no haya acuerdo es mejor que un mal acuerdo”, considera la primera ministra británica

