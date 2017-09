Trump a ‘dreamers’: no deben preocuparse… por 6 meses

ESTADOS UNIDOS.- Los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos protegidos por el plan DACA no deben temer sobre su estatus en los próximos seis meses pues no se actuará en su contra, aseguró el presidente estadunidense Donald Trump.

“Para todos aquellos (DACA) que estén preocupados por su estatus durante los próximos seis meses, no tienen nada de qué preocuparse, ¡no habrá acciones!”, publicó en un mensaje de Twitter.

For all of those (DACA) that are concerned about your status during the 6 month period, you have nothing to worry about – No action!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2017