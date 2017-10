Trudeau se conmueve hasta las lágrimas por muerte de Gord Downie

CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lamentó la muerte de Gord Downie, vocalista de Tragically Hip, y afirmó que “no habrá nadie más” como él.

“Descansa en paz mi amigo. La identidad y cultura de Canadá son más ricas gracias al trabajo de Gord Downie”, dijo en su cuenta de Twitter.

El primer ministro también publicó una emotiva declaración y compareció ante las cámaras de televisión y con lágrimas aseguró que Canadá “es menos país” sin el cantante.

Por su parte, en la declaración escrita dijo que la música de Tragically Hip invitó a los canadienses a “explorar lugares” en los que nunca habían estado y “nos ayudaron a entendernos, mientras capturaban la complejidad y la inmensidad del lugar que llamamos hogar”.

