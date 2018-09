Triunfa “Roma”, nueva cinta de Cuarón, en Festival de Venecia: la ovacionan siete minutos

VENECIA.- ‘Roma’, nueva cinta del ganador del Óscar Alfonso Cuarón, recibió una cálida reacción en el marco de su exhibición en el 75 Festival de Cine de Venecia. La cinta fue ovacionada por espacio de siete minutos luego de su presentación en competencia.

Seven minutes of standing ovation for @alfonsocuaron ‘s Roma, in Venice. Because it’s a fucking masterpiece, to put it bluntly. #RomaCuaron pic.twitter.com/Pby3hojeMT

— Valeria Luiselli (@ValeriaLuiselli) August 30, 2018