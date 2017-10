Tribunales laborales no dejarán herencia a STJ

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El traspasar la responsabilidad de la justicia laboral al Poder Judicial de Tamaulipas no implicará dejar una herencia de alrededor de 10 mil expedientes señaló María Estela Chavira Martínez luego de indicar que el trabajo en la revisión de estas demandas será finiquitado por las actuales autoridades.

“En 2016 fueron más de 10 mil expedientes, estamos buscando la manera de conciliar, ya que viene a fortalecer mayor generación de empleos dentro de las empresas”, dijo la Secretaría del Trabajo en nuestra entidad.

Estamos viendo que el Poder Judicial parta de cero con el nuevo esquema de la reforma laboral y que los expedientes anteriores se les dé el cauce debido, como debe ser, con la legalidad y esquema que están actualmente en cuanto a los tiempos y particularidades de cada expediente, indicó.

Dijo que para ello se está proponiendo que lo que esté encausado con el esquema laboral legal actual se culmine en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para no heredar miles de expedientes a la nueva reforma.

“De esta manera no estaríamos hablando de agilizar expedientes, si no que estaríamos dejando una herencia grande que no permitiría la agilidad que estamos promoviendo”, apuntó más adelante.

La funcionaria estatal dijo también que a estas alturas, también se está trabajando en la búsqueda de una solución en torno a lo que bata de hacer el con el personal que ahora trabaja en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

“Estaremos muy presentes para que se respeten los derechos de los trabajadores, que las terminaciones laborales se lleven con apego a la legalidad y respeto tanto para las empresas como para los trabajadores”, dijo.

Vamos ha ser cuidadosos de respetar las condiciones laborales estamos teniendo acercamiento con toda está Ley, y para nosotros ver la posibilidad de capacitar o promover el recurso humano posible, agregó.

Dijo finalmente que todo aquel recurso humano que pueda participar en este nuevo esquema laboral, no desaparecen las Juntas y que todo esto viene a fortalecerlas para todos los trabajadores es el resumen de esta reforma laboral, mayor certeza jurídica, agilidad en el proceso de cada uno de los expedientes laborales que ingresan de los trabajadores.