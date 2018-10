Tribunal quita triunfo a Adrián en Monterrey

MONTERREY.-El panista Felipe de Jesús Cantú recuperó el título de alcalde electo de Monterrey, luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó los argumentos del candidato del PRI, Adrián de la Garza, y el resto de los inconformes.

En sesión, el pleno del órgano jurisdiccional aprobó por mayoría el proyecto presentado por la magistrada presidenta, Claudia Valle

Aguilasocho, quien expuso que no existen pruebas suficientes de una actuación ilegal en el desarrollo de la elección, como lo aseguraba el priista, así como otros ex candidatos.

Señaló que no se pudo corroborar la ausencia de los funcionarios de casilla en la firma de las actas electorales ni la violación de la cadena de custodia.