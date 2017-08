Tren convirtió su sueño en pesadilla

NUEVO LAREDO, TAM.- El sueño de cruzar la frontera para encontrar el sueño americano quedó truncado para Rey David Pantoja Álvarez al sufrir un accidente que lo puso al borde la muerte cuando cayó del tren y este le amputó una de sus piernas y un brazo quedando gravemente lesionado.

Esto paso hace más de 20 años, cuando Rey David originario de San Luis Potosí decidió probar suerte en el vecino país, sueño que fue truncado por este accidente que lo dejó imposibilitado y postrado en una silla de ruedas, es por ello, que cada día acude al crucero de Paseo Colón y Reynosa para pedir unos cuantos pesos a los automovilistas que circulan por este lugar.

“Desde hace dos años acudo a este crucero para ganarme unos cuantos pesos, un amigo que es taxista me hace el favor de llevarme y recogerme, solo vengo un rato de 8 a 11 de la mañana, afortunadamente la gente es buena y si me apoya, diariamente junto como 300 pesos, con esto ayudo en la casa”, dijo Rey David de 54 años de edad.

Pantoja Álvarez, vive en la colonia Ferrocarrilera con su padre Sixto Pantoja Hernández de 86 años quien es pensionado y también se encuentra en una silla de ruedas, debido a que se quebró el fémur.

“Desde que me paso el accidente mi padre que trabajaba en el ferrocarril me ha apoyado, fue hasta hace poco que decidí pedir dinero este lugar para apoyar con las cosas de la casa, mi madre va cumplir un año que falleció, pues desde que me pasó el accidente me quedé con ellos, ya que me separe de mi esposa con quien tuve un hijo”, indicó.