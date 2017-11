Tratan a 2 embarazadas con VIH; fallece niña de 5 años

No se ha tenido algún repunte, ni cifras fuera de lo normal, en cuanto a personas infectadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Recientemente falleció una niña de cinco años que tenía VIH, y que estaba siendo tratada y medicada por medio del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida y de Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).

Juan Francisco Ortiz Brizuela, director de esta dependencia, manifestó que actualmente tienen a dos mujeres embarazadas en control, asimismo han estado detectando algunos casos de esta enfermedad, aunque no se ha tenido algún repunte, ni cifras fuera de lo normal.

“Al cierre de este mes aproximadamente fueron un total de cinco ingresos que fueron confirmados ya con sus estudios, ya están ingresados, a algunos ya se les está dando el tratamiento, los cinco ingresados han sido varones entre 25 a 45 años de edad”, indicó.

Agregó que en cuanto a la menor fallecida, el caso es que no se llevó un tratamiento adecuado, ella nació ya con la infección debido a que la madre no llevó una buena profilaxis, y después ya no hay un control definitivamente del caso.

En el mes que acaba de terminar dieron de baja a varios pacientes, debido a que algunos de ellos cambiaron de ciudad, otros más por abandono, además de 4 casos de defunción que se presentaron.

Precisó que algunas de las personas que fallecieron fueron de meses previos, además de estar en la búsqueda de pacientes que nos se han presentado para continuar con su tratamiento, actualmente tienen un total aproximado de 170 casos en control que son los que están activos.

Reveló que tanto el Grupo Convihviendo como el Albergue Madre Teresa de Calcuta, se integran al Capasits, para que les apoyen con material de pruebas rápidas.