Trasciende bailarina a su corta edad

NUEVO LAREDO TAM.- Cuenta apenas con 14 años de edad, pero posee una madurez a toda prueba, misma que le ha permitido participar en encuentros internacionales en Nueva York y Las Vegas.

Ella es Gisselle Melissa Zazueta Quilantan, neolaredense de nacimiento y quien cursa a distancia el tercer grado de secundaria en el Colegio Montessori.

“Me encuentro dentro de la escuela de danza Fomento Al Talento Artístico Cordobés, que precisamente se encuentra en la ciudad de Córdoba, Veracruz, me gusta el ballet porque es arte y me llama la atención, hay diferentes formas de arte, pero a mi me llama más el ballet”, afirmó Zazueta Quilantan.