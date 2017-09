Tras terremoto, la solidaridad con México llega desde Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.- 19 de septiembre, los edificios volvieron a derrumbarse en la Ciudad de México. La población padeció los estragos de un terremoto de 7.1 grados que agitó al centro del país. Hasta el momento, suman 225 las personas fallecidas en varios estados.

Los gestos de solidaridad emergieron al instante. El mundo de la farándula estadounidense no se quedó atrás. Desde Hollywood llegaron mensajes de apoyo para las víctimas de la tragedia.

Uno de los actores más activos, a través de redes sociales, fue Diego Luna. El mexicano compartió actualizaciones de las listas de personas rescatadas y pidió liberar vialidades. Después de informar que se encontraba bien, escribió: “Cuando veo la reacción de la gente ante eventos como este, me da mucha esperanza mi país. Pura solidaridad, amor y compasión”.

El ‘charolastra’ Gael García vivió momentos angustiantes al intentar contactar a su padre: “Carnales, sin alarmar: si alguien sabe de mi padre, por favor avíseme. No logro contactar con él”, escribió el actor. Después informó que estaba a salvo y comenzó a compartir imágenes de la solidaridad mexicana.

Las celebridades estadounidenses hicieron uso de Twitter e Instagram para hacer sentir su apoyo a los mexicanos. Una de ellas fue Selena Gomez. La intérprete de “Fetish” escribió: “Estoy orando por todos en la Ciudad de México. Tan devastador”.

Praying for everyone in Mexico City. So devastated.

— Selena Gomez (@selenagomez) 20 de septiembre de 2017