Tras perder su contrato McCreery se recupera con una canción

Lanzó "Five More Minutes" el año pasado por su cuenta y la canción se convirtió en un momento emocionante de sus espectáculos en vivo y le mereció ovaciones de pie.

NASHVILLE.- Hace dos años, el cantante country Scotty McCreery se enteró que perdió su contrato discográfico con Mercury/Interscope mientras grababa un episodio para “American Idol”, la competencia que ganó en el 2011. Había vuelto como mentor de los nuevos concursantes del programa, que entonces se transmitía por Fox, pero su propia carrera se estaba derrumbando.

“Estaba tratando de poner cara feliz mientras filmábamos”, dijo el cantante de 24 años con voz de barítono. “Fue una semana difícil”.

McCreery, quien es de Carolina del Norte, comenzó su carrera por todo lo alto a los 18 años al convertirse en el artista masculino más joven y el primer artista country en figurar en los 200 de Billboard con un primer álbum. Aunque el disco se vendió bien, McCreery se inclinó más hacia el lado tradicional del género, cuando el bro-country y las canciones de fiesta dominaban las ondas radiales.

Logró apuntarse algunos éxitos Top 10 con “See You Tonight” y “Feelin’ It”, pero también lidió con los prejuicios que enfrentan muchos ganadores de competencias de talento en la industria de la música.

“Creo que hemos tenido que trabajar duro para establecernos fuera de ‘American Idol’, para no ser solo el tipo de la TV sino el artista de música country que escribe canciones y que cuenta historias y que puede cantar”, dijo McCreery, quien agregó que siempre ha estado orgulloso de sus inicios en “Idol”. Incluso ha vuelto como mentor esta nueva temporada, ahora en ABC.

Pero McCreery temió, tras perder su contrato discográfico, que iba a perder los derechos de las canciones que había grabado bajo Mercury/Interscope. En particular quería recuperar un tema titulado “Five More Minutes”, que escribió tras la muerte de su abuelo en el 2015.

Pasó un año negociando la compra de esas canciones mientras continuaba haciendo giras como artista independiente e incluso publicaba un libro de memorias.

“En Nashville, en particular, si te dan un golpe mortal como el que nos dieron en el 2016, no sueles recibir una segunda oportunidad”, dijo McCreery. “Así que sabía que si íbamos a apostar mi carrera por cualquier cosa, el resurgir de mi carrera, iba a ser por ‘Five More Minutes'”.

Su plan funcionó. Lanzó “Five More Minutes” el año pasado por su cuenta y la canción se convirtió en un momento emocionante de sus espectáculos en vivo y le mereció ovaciones de pie. También lo llevó a firmar con el sello independiente de Nashville Thirty Tigers Records, que la impulsó a la cima de la lista country airplay de Billboard este mes, justo a tiempo para “Seasons Change” que sale el viernes.

Resulta difícil imaginar que un joven de 24 años ya tenga que montar un regreso, pero McCreery considera su nuevo disco una especie de presentación.

“Siento que estoy comenzando de nuevo”, expresó. “Siento casi como si estuviera empezando de cero, como si fuera el principio de mi carrera de cierto modo. Siento que a los 24 me conozco mucho más que en ese entonces y sé cómo expresarlo en mis canciones”.