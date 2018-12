Tras dos años de no pisar México, Kate del Castillo regresará por Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser investigada por la Procuraduría General de Justicia (PGR) por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la actriz Kate del Castillo regresará a México para pasar las fiestas de fin de año.

Del Castillo no ha venido desde hace dos años al país luego de ser vinculada con el narcotraficante -ahora enjuiciado en Estados Unidos-, tras la publicación de un artículo escrito junto con el actor Sean Penn.

En entrevista con la agencia EFE, la protagonista de la serie “La Reina del Sur” aseguró que se solucionaron los problemas judiciales, pero aún desconoce si no tendrá problemas para entrar a México.

“El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno”, comentó sobre el nuevo gobierno con Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que está a disposición de reunirse con el gobierno, siempre y cuando los funcionarios estén bien informados de su caso.

“No tengo nada que esconder, ni tengo que pedir ningún favor. Es cuestión de que se pongan a leer mi caso y que se enteren de qué se trata”, dijo Del Castillo en entrevista.

Tras las publicación en la revista Rolling Stone de un artículo sobre “El Chapo” donde los actores relatan un encuentro con el narcotraficante en octubre de 2015, Del Castillo fue investigada y el año pasado las autoridades archivaron su caso.