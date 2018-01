Tras discusión con Trump, Steve Bannon dejará Breitbart News

Breitbart News Network anunció hoy que Steve Bannon renunciaría como presidente ejecutivo del sitio de noticias conservador, días después de que las explosivas críticas del ex estratega jefe de la Casa Blanca contra Trump y su familia fueran publicadas en un polémico libro.

E.U.- El ex estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, renunciará como presidente de Breitbart News Network después de un descanso público con el presidente Donald Trump, según informó el propio sitio web.

Breitbart anunció el martes que Bannon renunciaría como presidente ejecutivo del sitio de noticias conservador, menos de una semana después de que las explosivas críticas de Bannon a Trump y su familia fueran publicadas en un nuevo libro.

Un informe en el sitio web de Breitbart cita a Bannon diciendo: “Estoy orgulloso de lo que el equipo de Breitbart ha logrado en tan poco tiempo al construir una plataforma de noticias de primer nivel”.

Trump arremetió contra Bannon por los comentarios hechos en el libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” de Michael Wolff, que cuestiona la aptitud del presidente para el cargo. Mientras los asesores de Trump lo tildaban de desleal y vergonzoso -según el libro-, el presidente calificó a su ex estratega jefe en Twitter como “Sloppy Steve”, una referencia aparente a la apariencia descuidada de Bannon, y declaró que “perdió la cabeza” cuando lo sacaron de la Casa Blanca en agosto pasado.

Después de días de silencio en medio de la crítica fulminante de sus antiguos colegas y su mayor benefactor, Bannon trató de reparar el daño. Publicó una declaración el domingo alabando al hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., a quien fue citado acusando de conducta traidora en el libro. Bannon no se disculpó por sus críticas a la hija y yerno del presidente, Ivanka Trump y Jared Kushner, con quienes se había peleado dentro del ala oeste.

La partida de Bannon de Breitbart sorprendió a algunos de sus aliados. Uno dijo que Bannon le estaba diciendo a la gente el lunes que esperaba quedarse.

Dentro de la Casa Blanca, Bannon era visto como el guardián de la llama nacionalista de Trump, trazando el progreso de las promesas del presidente a su base en tableros de borrado en seco en su oficina. Pero Bannon fue marginado en los meses previos a su destitución por las preocupaciones de Trump de que el asesor principal fuera visto como un titiritero de la Oficina Oval.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la noticia del derrocamiento de Bannon, pero la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders llamó la semana pasada al sitio conservador, que ha sido un firme respaldo del presidente, a “mirar y considerar” separarse de Bannon.

El lunes, el subsecretario de prensa Hogan Gidley dijo que la disculpa de Bannon no alteró su posición con el presidente. “No creo que haya ningún camino de regreso para el Sr. Bannon en este momento”, dijo Gidley.