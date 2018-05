Tras años de distanciamiento Yuri pide disculpas a Lucía Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.-El programa La Saga se ha convertido en uno los favoritos del público pues su conductora Adela Micha, tiene invitados de lujo como personajes de la farándula y del ambiente político.

El día de ayer estuvo la cantante Yuri quien habló tanto de su trayectoria como de su vida privada y uno de los temas que tocó fue el pleito que tuvo con la primera actriz, Lucía Méndez de quien se distanció hace un par de años, pero lo que impresionó a los espectadores del programa fue la reconciliación que hubo entre ambas.

La intérprete del Apagón, tomó la iniciativa y llamó a la famosa, quien le respondió de una manera cordial.

“Yo soy una mujer de reconciliación y a mí me gustaría públicamente ya que él (Arturo Elias Ayub, quien estuvo de invitado) me dijo ‘oye lo harías, ‘claro’, las amigas también se pelean y las amigas también discutimos, y las amigas tenemos nuestras diferencias y a veces tú tienes la razón y yo no la tengo, yo tengo la razón y tu no la tienes y yo soy una mujer que le gusta la reconciliación públicamente”, dijo Yuri ante las cámaras.

Por su parte Lucía aceptó las disculpas y le dijo a la jarocha borrón y cuenta nueva pues como muchas saben la amistad entre ambas es desde hace varios años.