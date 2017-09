Transfers aceptan cruzar temprano

NUEVO LAREDO, TAM.- Transfers respaldan la idea de cruzar temprano como lo proponen las autoridades de la Aduana de Nuevo Laredo desde 2010, pero se requiere la respuesta de otros sectores como los agentes aduanales y transportistas.

El personal de la Aduana neolaredense empieza a trabajar desde las 7 de la mañana en los módulos del Puente Internacional 3 pero es mínima la cantidad de tráileres que cruzan durante las primeras cuatro horas.

En cambio, el congestionamiento empieza a partir de la 1 de la tarde y empeora entre 3 y 4 de la tarde, como ocurrió el lunes de la presente semana con las interminables filas de tráileres sobre el acceso carretero en dirección a módulos de exportación.

“Siempre se ha dicho que no hay fila en la mañana, pero no se ha querido aprovechar y las agencias aduanales no tienen los pedimentos en la mañana, por eso las filas arrecian en la tarde. Para nosotros sería mejor cruzar en esas horas y así podríamos hacer más vueltas (cruces)”, expresó Genaro López, uno de los transfers formados ayer.