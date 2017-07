Tráileros ignoran que descanso es obligatorio

NUEVO LAREDO, TAM.- En agosto próximo se aplicaría la NOM-087 y sería obligatoria según el propósito de la SCT, pero operadores desconocen el contenido de la disposición y consideran complicado cumplirla.

“La verdad no sabía que el gobierno quiere descansar a los chóferes. No se me hace fácil porque nosotros tenemos que cumplir con una hora para entregar las mercancías. ¿Y en dónde podríamos descansar? Eso debería aclararlo la autoridad, el gobierno”, argumentó Juan José Flores, uno de los choferes entrevistados.